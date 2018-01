Estável, Da Matta já não tem mais hemorragias internas O quadro de saúde do piloto brasileiro de Champ Car Cristiano da Matta é estável, mas ele já não sofre de hemorragias internas na cabeça, segundo comunicado emitido pela sua equipe, a RuSport, neste sábado. Ele segue em coma induzido e ainda tem alguns edemas cerebrais, segundo Chris Pindersi, diretor-médico da Champ Car. "Edemas são esperados em situação como essa e ele permanecerá sedado durante o processo de recuperação", afirmou o médico. Da Matta atropelou um cervo que invadiu a pista durante um teste no circuito de Road America, em Elkhart Lake, no estado de Wisconsin, e sofreu com o impacto da desaceleração brusca. A equipe anunciou ainda que seu outro piloto, o inglês Justin Wilson, correrá normalmente no GP de Denver, no próximo domingo, mas será o único piloto da equipe, que não escalará um substituto para Da Matta.