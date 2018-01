Estável, Zanardi ainda corre risco O piloto italiano Alessandro Zanardi segue internado num hospital em Berlim e seu estado é extremamente grave, depois do acidente que ele sofreu na manhã de sábado, no GP da Alemanha de Fórmula Indy. ?Sua condição é estável, mas ainda é crítica?, revelou o médico Gerd Schroeter. Ainda ontem, Zanardi passou por uma cirurgia de quase cinco horas, em que suas duas pernas foram amputadas. Quase no final da prova na Alemanha, vencida pelo sueco Kenny Brack, o carro de Zanardi foi atingido pelo do canadense Alex Tagliani, que estava a aproximadamente 300 km/h. O impacto rachou ao meio o carro do piloto italiano. Tagliani também foi levado ao hospital, mas nada grave foi constatado.