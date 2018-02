?Estou cansado de perder?, diz Rubinho O piloto Rubens Barrichello quer usar a temporada 2005 para dar uma guinada na carreira. Considerado eterno segundo piloto, e quase sempre preterido na Ferrari em favor do alemão Michael Schumacher, o brasileiro acha que chegou a hora de mudar a situação. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira em Melbourne - onde no final de semana começa o Mundial de F-1 - Rubinho disse estar ?cansado de perder? "Eu poderia ficar sentado ganhando meu dinheiro e voltar feliz para casa, mas eu não sou assim. Estou cansado de perder e tento sempre ser melhor e melhor", disse Barrichello à agência Reuters. ?O dia que eu sentir que o Michael é imbatível eu vou para casa e fico com minha família", acrescentou. "Desculpem-me pela pequena falta de modéstia, mas eu não acho que a diferença entre nós é grande. A diferença tem diminuído no decorrer dos anos". O brasileiro completa em 2005 a sua sexta temporada como companheiro de equipe de Schumacher. Neste período, foi duas vezes vice-campeão.