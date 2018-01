?Estou vivendo um sonho?, diz Alonso O piloto espanhol Fernando Alonso ainda não está acreditando na ótima fase que atravessa na Fórmula 1. ?É fantástico. Eu nunca vivi algo semelhante. Na verdade, estou vivendo um sonho?, disse ele, que neste domimgo venceu o GP do Bahrein - a sua terceira vitória na categoria e a segunda consecutiva. Com isso, Alonso lidera o Mundial com 26 pontos, 10 a mais que o segundo colocado, o italiano Jarno Trulli (Toyota). ?O carro esteve perfeito, assim como a equipe. Não cometemos nenhum erro em todo o final de semana?, acrescentou. ?Ter 26 pontos dos 30 possíveis até aqui é algo maravilhoso, mas precisamos ser cautelosos. Só tivemos 3 de 19 provas e ainda é muito cedo?, afirmou. Alonso está otimista quanto ao futuro da equipe neste campeonato. ?Creio que poderemos continuar sendo competitivos como estamos sendo até agora. Se a gente não tiver problemas mecânicos, tenho certeza que conseguiremos ir longe?, finalizou o espanhol, que ao contrário do que ocorre em todas as etapas do Mundial de F-1, não comemorou a vitória com champanhe. Em respeito à morte do papa João Paulo II os organizadores restringiram a cerimônia do pódio à entrega dos troféus aos três primeiros colocados e à execução dos hinos nacionais do vencedor da prova e do país de origem da equipe vencedora.