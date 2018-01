Estreante Daniel Serra fica com a pole na Stock Car V8 Estreante na Stock Car V8, Daniel Serra (NasrCastroneves) surpreendeu os favoritos e conquistou neste sábado, em Interlagos (São Paulo), a pole da abertura da temporada. Felipe Maluhy (Avallone) vai largar em segundo e Ricardo Maurício (Medley), em terceiro. Outros estreantes também surpreenderam: Marcos Gomes - campeão da Light em 2006 - partirá em 5º, imediatamente seguido por Daniel Landi (Full Time). Lico Kaesemodel (AMG), também formado na Stock Light, fechará a quinta fila ao lado do veterano e seu companheiro de equipe Ingo Hoffmann. A decepção foi o mau desempenho de algumas das principais estrelas: o atual campeão Cacá Bueno (Eurofarma RC) sairá apenas em 19.º, Giuliano Losacco (Vogel Texaco), bi em 2004 e 2005, largará em 13.º, e o campeão de 2003, David Muffato (RS Competições), será o 35.º no grid. A largada está marcada para as 11 horas deste domingo, com transmissão ao vivo pela TV Globo. Polêmica O regulamento prevê vaga garantida para os 25 primeiros da Stock Car V8 e o campeão e vice da Light em 2006. Desta forma, Chico Serra e Duda Pamplona, que se classificaram respectivamente em 43.º e 46.º, foram beneficiados da etapa pelo polêmico artigo e ocuparão as vagas do estreante Ricardo Zonta (29.°) e Ruben Carrapatoso (37.º). O experiente Guto Negrão (Vivanz), que havia estabelecido a última das 38 colocações, subirá duas posições. O melhores do grid: 1.º - Daniel Serra (Red Bull/VB), 1min41.111, média de 153.41 Km/h 2.º - Felipe Maluhy (Terra Avallone/ML), 1min41s160 3.º - Ricardo Mauricio (Medley/CA), 1min41s286 4.º - Hoover Orsi (Red Bull/VB), 1min41s515 5.º - Marcos Gomes (Medley/CA), 1min41s699 6.º - Daniel Landi (Full Time/P3), 1min41s823 7.º - Popó Bueno (Hot Car/CA), 1min41s983 8.º - Tarso Marques (Terra Avallone/ML), 1min42s016 9.º - Ingo Hoffmann (AMG/ML), 1min42s257 10.º - Lico Kaesemodel (AMG/ML), 1min42s428 Legenda: CA: Chevrolet Astra ML: Mitsubishi Lancer VB: Volkswagen Bora P3: Peugeot 307