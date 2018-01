Etapa da F-Truck promete agitar Interlagos No domingo, quem passar perto do Autódromo de Interlagos vai se sentir em dias de eventos, como shows internacionais ou Fórmula 1. O que deve, porém, provocar um público de mais de 50 mil pessoas é a sétima etapa da Fórmula Truck, com seus 25 caminhões de mais de mil cavalos de potência tomando a pista. A prova terá transmissão ao vivo da TV Bandeirantes, às 14h. Leia mais no Jornal da Tarde