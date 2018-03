?Eu ainda sonho?, diz o piloto Zanardi ?Eu ainda sonho.? Com esta frase o italiano Alessandro Zanardi marcou sua volta ao mundo do automobilismo, quase 10 meses depois de perder as pernas em conseqüência do grave acidente que sofreu no GP da Alemanha de F-Indy/Cart. Alex sabe que voltar a fazer aquilo que fez de melhor em seus 35 anos de vida, pilotar um carro de corrida, é praticamente impossível. Mas quer continuar vivendo intensamente, com mais prazer e alegria do que antes daquele 15 de setembro de 2001. Leia mais no O Estado de S. Paulo