Eventos marcarão 10 anos da morte de Senna A proposta do Instituto Ayrton Senna é clara: ano que vem, décimo do acidente na curva Tamburello, nada de lembrar a perda do piloto, "mas sua vida, vida de um brasileiro campeão, dentro e fora das pistas", como afirmou sua irmã, Viviane, nesta quarta-feira, em São Paulo, no lançamento do projeto Ayrton Senna do Brasil. E a filosofia da iniciativa é única: "Queremos que essa marca histórica seja lembrada de maneira positiva", explicou Viviane. "Os valores do Ayrton, como coragem, determinação, perseverança, a busca da vitória devem servir de exemplo para que cada um possa descobrir o campeão que existe dentro de si." Impressiona o número e a dimensão das ações programadas para celebrar o décimo aniversário do ocorrido com Senna no GP de San Marino de 1994, em Ímola. "Serão esses valores que orientarão cada uma delas", destaca Viviane. Definitivamente o projeto Ayrton Senna do Brasil não pretende, nem de longe, associar a idéia de morte do piloto aos shows, no País e no exterior, exposições, concursos, competições esportivas e culturais em fase de elaboração para o ano que vem. Muito menos na mídia. "O Brasil já está cheio dessas sensações de perda, infelicidade, lamentações, queremos é aproveitar a força do Ayrton Senna, que ela contamine a comunicação", explica Percival Caropreso, da agência McCann Erickson. O mesmo tema "alavanca astral" foi empregado por Julio Anguita, diretor da outra agência envolvida no projeto, Sight Momentum, ao expôr os seus objetivos. Anguita disse que segunda-feira foi apresentada a empresários potencialmente investidores a linha de produtos da série Ayrton Senna do Brasil, a fim de gerar recursos para o Instituto, que já atingiu 2,5 milhões de crianças atendidas. Dentre eles estão camisetas, bonés, canecas, chaveiros e adesivos. No exterior, o projeto se chamará Ayrton Senna No Limits. No encontro desta terça-feira no Jockey Clube, o Instituto exibiu um vídeo realizado por jovens da Fundação Gol de Letra, apoiado por ele. Os meninos contam a história de crianças que brincam com carrinhos de rolimã da mesma forma como fazia Senna, na rua Pedro, no Tremembé. Nesta quarta-feira haverá uma reunião do grupo coordenador do projeto com a prefeita Marta Suplicy, para definir como a prefeitura poderia apoiá-lo. "Vamos ter um show extraordinário no Pacaembu, dia 20 de março, e uma exposição interativa como nunca se fez no Brasil", conta Viviane, com entusiasmo. "Já conversamos com o promotor do GP do Brasil, Tamas Rohonyi, com Bernie Ecclestone, e todos se prontificaram a participar dessas ações."