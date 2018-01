Ex-campeões da Indy sobem ao pódio Dois ex-campeões da Fórmula Indy estavam no pódio do GP da Espanha: os carismáticos e arrojados Juan Pablo Montoya, da Williams, segundo colocado, e o canadense Jacques Villeneuve, da BAR, terceiro. Curiosamente os dois já tiveram suas rusgas com o vencedor, Michael Schumacher, apesar de no pódio terem subido no mesmo degrau do alemão, a seu pedido. "Honestamente não imaginava poder chegar no pódio", disse Montoya, no que foi "plageado" por Villeneuve: "Eu também não." Tanto Montoya quanto Villeneuve precisavam de um bom resultado. Ralf Schumacher, companheiro do colombiano, já havia até vencido uma prova, a de Ímola, somava 12 pontos, enquanto o Montoya estava a seco, apesar da fama. "Tive um início de experiência difícil na Fórmula 1", falou. "Fui competitivo em algumas corridas enquanto em outras não. Meu objetivo aqui era concluir as 65 voltas." O piloto disse que usou o sistema de largada automática, "O que sem dúvida me ajudou muito", mas não o controle de tração. De 12º no grid, Montoya passou em sexto ao fim da primeira volta. "Arrisquei muito também, é verdade, e deu certo." Ao menos no GP da Espanha, Ferrari e McLaren pertenciam a "outra liga", segundo Montoya. "Temos ainda um longo caminho para poder superá-los." Sua equipe estava sob suspeita de estar usando um assoalho irregular no carro, semelhante ao da Ferrari no GP da Malásia de 1999. Suas extremidades, na parte de trás, estariam se dobrando para baixo, de forma a aumentar a eficiência aerodinâmica do conjunto. Era o que corria solto no paddock do Circuito da Catalunha. Nada foi provado, contudo. Jacques Villeneuve lamentou ter freado um pouco antes do que poderia, na primeira curva depois da largada, quando era o sétimo. "Juan (Montoya) me ultrapassou e não consegui mais ganhar a posição." De qualquer forma, o primeiro pódio da BAR e da Honda, desde o seu retorno à Fórmula 1, é um resultado "imprescindivel", como o definiu o canadense. "Todos trabalharam muito duro mesmo nos últimos três anos, precisávamos disso." Villeneuve quase não se lembrava mais do que significa comemorar no pódio. O seu último foi na Hungria, em 1998, quando corria pela Williams. O canadense já havia vencido o GP da Espanha em 1997, temporada em que foi campeão do mundo pela Williams.