Ex-ferraristas são condenados por espionagem Os ex-técnicos da Ferrari Angelo Santini e Mauro Iacconi foram condenados pelo Tribunal de Modena (Itália) por terem revelado segredos industriais quando passaram da escuderia italiana para a Toyota. Santini foi condenado a nove meses por revelação de segredo industrial, enquanto Iacconi pegou uma pena de um ano e quatro meses por esconder um CD com dados, arquivos e desenhos que lhe havia sido entregue por seu companheiro, segundo os meios de comunicação italianos. A pena está em suspenso para os dois. Seus respectivos advogados, que sempre afirmaram que não houve revelação de segredos industriais, anunciaram a apresentação de recursos junto ao Tribunal de Apelação. O caso remonta a 2003, quando a Ferrari apresentou uma denúncia afirmando que o carro da escuderia Toyota tinham muitas semelhanças com a da italiana na Fórmula 1. As suspeitas recaíram imediatamente sobre Santini e Iacconi, que tinham ido trabalhar para a Toyota após deixar a Ferrari. Um terceiro técnico também foi envolvido no caso, mas foi absolvido.