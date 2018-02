Ex-piloto da F-1, Montoya vence sua 1.ª corrida na Nascar O colombiano Juan Pablo Montoya venceu neste domingo a sua primeira corrida na Nascar - a Stock Car norte-americana. Normalmente disputada em circuitos ovais a prova aconteceu no autódromo misto Hermanos Rodríguez, que já abrigou várias edições do GP do México da Fórmula 1. A vitória do ex-piloto da Williams e da McLaren na F-1 aconteceu na Busch Series - Série B da categoria principal da Nascar (Nextel Cup). Montoya corre nas duas categorias desde a sua saída da F-1, na metade do ano passado. Sempre polêmico, Montoya não poderia vencer sua primeira prova sem gerar discussão. Ao ultrapassar o companheiro de equipe Scott Pruett, o colombiano acabou tirando o norte-americano da pista. O piloto da equipe Chip Ganassi classificou a manobra como suja e Juan Pablo se desculpou pelo acidente.