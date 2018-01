Ex-velejador entra com força no rali O ex-velejador olímpico Eduardo Souza Ramos quer fazer da Mitsubishi a grande força do rally brasileiro. A partir do dia 23, com o Rally do Petróleo, na região de Campos, Estado do Rio, a Mitsubishi terá quatro competições distintas pela frente, duas delas ? Mitsubishi Motorsports (regularidade) e L200 Cup (velocidade) ? patrocinadas pela própria montadora. Leia mais no Jornal da Tarde