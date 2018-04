Exemplo de superação, Alessandro Zanardi voltará ao automobilismo

MUNIQUE - Um dos maiores exemplos de superação da história do esporte, o ex-piloto de Fórmula 1 Alessandro Zanardi voltará ao automobilismo neste ano. O italiano de 47 anos, que perdeu as duas pernas em grave acidente ocorrido em 2001, na Alemanha, quando estava na Fórmula Indy, foi confirmado oficialmente como piloto da BMW na Blancpain GT Sprint Series, categoria de carros de turismo.

Zanardi irá conduzir um carro da BMW Z4, da equipe Roal Motorsport, que foi especialmente modificado para atender suas limitações físicas. Este não será, porém, o primeiro retorno do italiano ao automobilismo, sendo que ele já correu pela escuderia Roal no Mundial de Turismo, entre 2005 e 2009.

Neste seu novo desafio, Zanardi irá participar de seis das sete corridas que compõem o circuito de disputas da Blancpain GT Sprint Series, depois de ter sido convidado pela BMW a participar de testes em Nurburgring, em novembro de 2012. O convite, na ocasião, foi uma espécie de prêmio pelo sucesso que o italiano fez na Paralimpíada de Londres, em 2012.

Bicampeão da Indy quando viveu o auge da sua carreira no automobilismo, Zanardi participou dos Jogos Paralímpicos competindo no paraciclismo, uma modalidade no qual as bicicletas são movidas pelo movimento dos braços, e faturou duas medalhas de ouro e uma de prata.

Como piloto de Fórmula 1, Zanardi participou de 41 corridas pelas equipes Jordan (1991), Minardi (1992), Lotus (1993 e 1994) e Williams (1999).