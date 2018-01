Expectativa é grande para treino oficial A expectativa é grande no Autódromo de Interlagos para o treino oficial, neste sábado, que definirá o grid de largada do GP Brasil de Fórmula 1. As arquibancadas já estão praticamente lotadas e a opinião da maioria dos torcedores é de que o colombiano Juan Pablo Montoya, da McLaren, conseguirá a pole position. Entre os torcedores estrangeiros, boa parte é formada por colombianos devido à proximidade com o Brasil. Mas há um espanhol no meio deles, louco para ver Fernando Alonso conquistar o título. ?Vim da Espanha para acompanhar o Alonso e vê-lo ganhar o campeonato?, disse Fernando de la Castellana, de 26 anos.