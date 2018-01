Explosões de minas assustam no rali O medo de explodir junto com as minas terrestres voltou a assustar os participantes do Paris-Dacar. Hoje um caminhão de assistência da equipe da fábrica de motos KTM passou sobre uma mina no deserto do Saara, já no Egito, próximo da fronteira com a Líbia. A explosão arrancou parte da traseira do veículo, mas não feriu seus três ocupantes. Em outro acidente sério, a inglesa Patsy Quick caiu com sua moto e teve de se submeter à cirurgia de retirada do baço. O brasileiro Jean Azevedo, de KTM 660, venceu na categoria Motos Produção e foi sétimo na geral na etapa de hoje. Pouco depois da explosão da mina, os organizadores encontraram outra mina no roteiro da caravana, por isso impediram de os cerca de 60 concorrentes, que ainda não haviam passado pelo local, de prosseguir na competição até Siwa, onde amanhã todos descansam. "Foi uma mina da Segunda Guerra Mundial", disse o diretor da prova, Hubert Auriol. Em 1996, o francês Laurente Gueguen morreu após seu caminhão também passar sobre uma mina no deserto do Marrocos. O italiano Fabrizio Meoni venceu hoje na categoria motos, mas o líder na acumulada é o francês Richard Sainct. Jean é o quinto. Entre os caminhões, o trio de André Azevedo, com Tatra, terminou em quarto e está em terceiro na acumulada. Klever Kolberg, na carros, com Mitsubishi Pajero Full, acabou hoje em 18.º é o 14.º na acumulada.