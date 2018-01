F-1: Acidente rende multa para Pizzonia O acidente com Juan Pablo Montoya, que tirou o colombiano do GP da Bélgica a quarto voltas do final, rendeu ao brasileiro Antônio Pizzonia uma multa de oito mil dólares. Os comissários da prova consideraram que o piloto da Williams foi o culpado pelo choque com a McLaren de Montoya. Outro multado foi o japonês Takuma Sato, que bateu sua BAR na traseira da Ferrari do alemão Michael Schumacher quando tentava uma ultrapassagem. Depois de ouvir os dois pilotos, a FIA resolveu punir o japonês com a perda de dez posições no grid de largada do GP do Brasil, que acontecerá no próximo dia 25.