F-1: Alonso confirma pole position O piloto espanhol Fernando Alonso, da Renault, confirmou neste domingo a primeira posição no grid de largada do Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1. Na soma das duas voltas, Alonso fez 3min07s672. A seu lado estará Jarno Trulli. Líder do campeonato, Giancarlo Fisichella sai em terceiro. Mark Webber larga em quarto. A Ferrari, obteve o 12º e 13º tempos, com Barrichello na frente de Schumacher. Felipe Massa conseguiu o 14º tempo. O GP da Malásia tem início às 4h (de Brasília). Confira o grid de largada - 1) Fernando Alonso (ESP/Renault/M), 3min07s672 2) Jarno Trulli (ITA/Toyota/M), 3min07s925 3) Giancarlo Fisichella (ITA/Renault/M), 3min08s448 4) Mark Webber (AUS/Williams-BMW/M), 3min08s904 5) Ralf Schumacher (ALE/Toyota/M), 3min09s007 6) Kimi Raikkonen (FIN/McLaren-Mercedes/M), 3min09s483 7) Christian Klien (AUT/Red Bull-Cosworth/M), 3min09s589 8) David Coulthard (ESC/Red Bull-Cosworth/M), 3min09s700 9) Jenson Button (ING/BAR-Honda/M), 3min09s838 10) Nick Heidfeld (ALE/Williams-BMW/M), 3min09s917 11) Juan Pablo Montoya (COL/McLaren-Mercedes/M), 3min10s090 12) Rubens Barrichello (BRA/Ferrari/B), 3min11s502 13) Michael Schumacher (ALE/Ferrari/B), 3min11s633 14) Felipe Massa (BRA/Sauber-Petronas/M), 3min11s733 15) Anthony Davidson (ING/BAR-Honda/M), 3min11s890 16) Jacques Villeneuve (CAN/Sauber-Petronas/M), 3min12s995 17) Narain Karthikeyan (IND/Jordan-Toyota/B), 3min17s656 18) Tiago Monteiro (POR/Jordan-Toyota/B), 3min17s962 19) Patrick Friesacher (AUT/Minardi-Cosworth/B), 3min21s186 20) Christijan Albers (HOL/Minardi-Cosworth/B), 3min23s001