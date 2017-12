F-1: Alonso descarta favoritismo Líder do mundial de F-1, o piloto espanhol Fernando Alonso disse nesta quinta-feira que a Renault não pode ser considerada favorita para vencer o GP da Turquia, marcado para este domingo. De acordo com ele, ainda não é possível saber o comportamento do carro no circuito de Istambul, local da prova. "É cada vez mais difícil saber quais circuitos serão bons para nós e quais podem ser para a McLaren. Nós acreditávamos na vitória em Mônaco e na Hungria, e não fomos competitivos em nenhum dos dois (GPs)", avaliou o piloto espanhol. "É difícil ter referências claras do que poderá ocorrer nos circuitos que restam, mas esperamos superar os obstáculos e brigar pelo titulo", completou. Alonso lidera, com 26 pontos de diferença sobre o finlandês Kimi Raikkonen (McLaren), o Mundial mais longo da história, que registrará na pista de Istambul a 14ª etapa das 19 que integram o calendário deste ano. Sobre a pista de Istambul, o espanhol destacou a importância de um motor capaz de agüentar as curvas do traçado. "Acredito que é um circuito complexo, que exige uma resistência aerodinâmica meio alta. Vai ser importante a potência do motor. Há algumas curvas cegas e outras nas quais será difícil encontrar o traçado, como na oitava", afirmou Alonso.