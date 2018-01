F-1: Alonso é o melhor em treino livre O espanhol Fernando Alonso fez, na manhã deste sábado, o melhor tempo do treino livre para o GP do Canadá de Fórmula 1. O piloto da Renault deu 13 voltas no circuito Gilles Villeneuve e cravou 1min15s582 na sua melhor volta. O seu companheiro de equipe, o italiano Giancarlo Fisichella, ficou com a segunda melhor marca - 1min15s758. Em terceiro ficou o finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, com o tempo de 1min15s826. O alemão Michael Schumacher, da Ferrari, teve o sétimo melhor tempo, com 1min16s538. O brasileiro Rubens Barrichello, também da Ferrari, fez apenas a 15ª melhor marca, com 1min17s908. O outro brasileiro, Felipe Massa (Sauber), marcou 1min16s816 e ficou na 10ª posição. O treino oficial, que definirá o grid de largada, acontecerá a partir das 14h deste sábado (horário de Brasília). Confira abaixo os tempos do treino livre. 1º - Fernando Alonso (Espanha/Renault) - 1min15s582 2º - Giancarlo Fisichella (Itália/Renault) - 1min15s758 3º - Kimi Raikkonen (Finlândia/McLaren) - 1min15s826 4º - Takuma Sato (Japão/BAR) - 1min16s109 5º - Jenson Button (Grã-Bretanha/BAR) - 1min16s386 6º - Mark Webber (Austrália/Williams) - 1min16s463 7º - Michael Schumacher (Alemanha/Ferrari) - 1min16s538 8º - Nick Heidfeld (Alemanha/Williams) - 1min16s569 9º - Juan Pablo Montoya (Colômbia/McLaren) - 1min16s749 10º - Felipe Massa (Brasil/Sauber) - 1min16s816 11º - Ralf Schumacher (Alemanha/Toyota) - 1min16s999 12º - Jarno Trulli (Itália/Toyota) - 1min17s441 13º - Jacques Villeneuve (Canadá/Sauber) - 1min17s469 14º - Christian Klien (Áustria/Red Bull) - 1min17s595 15º - Rubens Barrichello (Brasil/Ferrari) - 1min17s908 16º - David Coulthard (Grã-Bretanha/Red Bull) - 1min17s992 17º - Narain Karthikeyan (Índia/Jordan) - 1min18s338 18º - Tiago Monteiro (Portugal/Jordan) - 1min18s710 19º - Patrick Friesacher (Áustria/Minardi) - 1min21s031 20º - Christijan Albers (Holanda/Minardi) - 1min21s882