F-1: Alonso está na pole provisória O piloto espanhol Fernando Alonso, da Renault, registrou neste sábado o melhor tempo na primeira sessão classificatória para o Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1, que será disputado domingo no circuito de Sepang. Alonso, com o tempo de 1min32s582, foi seguido pelos italianos Jarno Trulli, da Toyota, com 1min32s672, e Giancarlo Fisichella, também da Renault, com 1min32s765. O alemão Michael Schumacher, da Ferrari, foi o 12º, com 1min34s072, seguido pelos brasileiros Felipe Massa, da Sauber (1min34s151), e Rubens Barrichello, da Ferrari (1min34s162). Classificação - 1) Fernando Alonso, Espanha, Renault, 1min32s582; 2) Jarno Trulli, Itália, Toyota, 1min32s672; 3) Giancarlo Fisichella, Itália, Renault, 1min32s765; 4) Kimi Raikkonen, Finlândia, McLaren-Mercedes, 1min32s839; 5) Ralf Schumacher, Alemanha, Toyota, 1min33s106; 6) Mark Webber, Austrália, Williams-BMW, 1min33s204; 7) Juan Pablo Montoya, Colômbia, McLaren-Mercedes, 1min33s333; 8) Nick Heidfeld, Alemanha, Williams-BMW, 1min33s484; 9) Jenson Button, Inglaterra, BAR-Honda, 1min33s616; 10) Christian Klien, Áustria, Red Bull, 1min33s724; 11) David Coulthard, Inglaterra, Red Bull, 1min33s809; 12) Michael Schumacher, Alemanha, Ferrari, 1min34s072; 13) Felipe Massa, Brasil, Sauber, 1min34s151; 14) Rubens Barrichello, Brasil, Ferrari, 1min34s162; 15) Anthony Davidson, Inglaterra, BAR-Honda, 1min34s866; 16) Jacques Villeneuve, Canadá, Sauber, 1min34s887; 17) Narain Karthikeyan, Índia, Jordan, 1min37s806; 18) Tiago Monteiro, Portugal, Jordan, 1min37s856; 19) Patrick Friesacher, Áustria, Minardi, 1min39s268; 20) Christijan Albers, Holanda, Minardi, 1min40s432.