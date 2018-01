F-1: Alonso irá para a McLaren em 2007 O espanhol Fernando Alonso, campeão mundial da Fórmula 1 nesta temporada com a Renault, anunciou nesta segunda-feira que vai correr pela McLaren a partir de 2007. A notícia sacudiu a categoria. ?Fazer parte de uma equipe com tanto desejo de vitória e uma paixão para fazer isso bem é um sonho que vira realidade para qualquer piloto?, disse Alonso. O melhor piloto de 2005 ressaltou que não poderia deixar essa chance de trocar de equipe passar. ?Será um novo começo para mim e um tremendo desafio. Obviamente, ficarei triste por deixar a Renault, mas às vezes chegam possibilidades que são muito boas para deixá-las passar?, comentou o espanhol Alonso afirmou ainda que manterá a concentração para ganhar o bicampeonato com a escuderia francesa. ?Estou contente porque pudemos anunciar o acordo e, agora, isso permitirá à minha equipe e a mim manter a concentração para defender o título mundial deste ano?, contou. O diretor da McLaren, Ron Dennis, também estava contente com o passo dado por sua escuderia. ?É fantástico que a confiança que temos em nossa força e competitividade seja apoiada com a chegada de um campeão do mundo?, disse Dennis, que não quis falar quem sairá da equipe - o finlandês Kimi Raikkonen ou o colombiano Juan Pablo Montoya - para dar lugar a Alonso.