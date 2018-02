F-1: Alonso realizará maratona de treinos pela McLaren Em busca do tricampeonato da Fórmula 1, o piloto espanhol Fernando Alonso realizará uma verdadeira maratona de testes pela McLaren. Ao todo, serão 15 jornadas de treinamento, que começarão no próximo dia 17, em Valência, na Espanha. O espanhol, que no ano passado competiu pela Renault, terá como companhia o jovem inglês Lewis Hamilton, atual campeão da categoria GP2. Ambos realizarão testes com o modelo MP4-22, que será utilizado nesta temporada. Aproveitando que as equipes estão definindo o calendário de treinos, os organizadores do GP da Malásia confirmaram que o país receberá pela primeira vez uma sessão de testes privados da F-1. Eles acontecerão entre os dias 27 e 29 de março, em Sepang. A decisão de treinar na Malásia foi adotada para reduzir os custos com transportes. Assim, as equipes não precisarão retornar à Europa após a primeira corrida do ano, que acontecerá em Melbourne, na Austrália, no dia 18 de março - a segunda prova está marcada para o dia 08 de abril, na própria Malásia. Calendário de treinos da McLaren: Valência (ESP) 17 de janeiro: Fernando Alonso 24 a 26 de janeiro: Alonso e Hamilton 30 de janeiro: Alonso e Pedro de la Rosa (reserva) 01 de fevereiro: Alonso e Hamilton 02 de fevereiro: Gary Paffett (reserva) e Hamilton Jerez de la Frontera (ESP) 06 de fevereiro: De la Rosa e Hamilton 07 de fevereiro: Alonso e Hamilton 08 de fevereiro: Alonso e De la Rosa Barcelona (ESP) 12 de fevereiro: Alonso e De la Rosa 13 de fevereiro: Alonso e Hamilton 14 de fevereiro: De la Rosa e Hamilton Bahrein 22 a 24 de fevereiro: Hamilton e Alonso 27 a 28 de fevereiro: Hamilton e Alonso