F-1 aposta em vitória da McLaren Se já nesta sexta-feira, nas duas sessões de treinos livres do GP da Grã-Bretanha, Kimi Raikkonen e Juan Pablo Montoya, a dupla da McLaren, não forem bem mais rápidos que todos os seus adversários, será uma surpresa. A opinião é de ninguém menos do líder do Mundial, Fernando Alonso, da Renault. "Eles têm um carro bem mais rápido que todos os demais. Isso foi o que vimos nos testes realizados aqui mesmo há um mês." Os atentatos terroristas desta quinta-feira em Londres, distante cerca de 140 quilômetros do circuito de Silverstone, monopolizaram as atenções da Fórmula 1. Temas de extrema relevância, como o que as equipes decidiram no encontro de quarta-feira à noite, em Munique, para tirar Max Mosley da presidência da FIA, ficaram para esta sexta-feira. Nem todos puderam comparecer ao autódromo, em razão de o aeroporto de Londres ter pemanecido fechado um tempo e também por causa do caos que se estabeleceu na cidade depois de as bombas explodirem. Jenson Button, da BAR, foi ainda mais longe de Alonso para falar da McLaren. Para ele, a escuderia inglesa, que tem a Mercedes como sócia, assumiu, no circuito de Silverstone, o papel da Ferrari na últimas temporadas. "Só perde se o carro quebrar ou seus pilotos errarem ou envolverem-se em algum acidente." Alonso, resignado, afirmou: "Chegar ao pódio, aqui, será já uma sorte." Seu argumento é simples. Como os dois primeiros já são conhecidos, Raikkonen e Montoya, haverá uma luta intensa pela terceira colocação. "Diante das circunstâncias que viveremos aqui e da minha posição no campeonato, um pódio será um grande resultado", declarou o espanhol. Ao mesmo tempo em que os pilotos projetavam as 60 voltas no veloz traçado de 5.141 metros buscavam informações sobre o ocorrido em Londres, pela manhã. As TVs das equipes permaneceram o tempo todo transmitindo os noticiários sobre os atentados. Assim como não há quem não veja a McLaren como favorita para a prova, todos pensam que o melhor a se fazer é prosseguir com a competição. "A vida não pode parar", comentou Michael Schumacher, cético quanto ao que a Ferrari pode fazer no GP da Grã-Bretanha. "Imaginava um rendimento em Magny-Cours (França) e depois, na hora da corrida, a coisa foi diferente. É melhor não esperar nada." Rubinho está na pista que mais gosta. "Já treinei tanto aqui, com sol, chuva, calor, frio, é o traçado que mais conheço e gosto." Em 2003 conquistou o que muitos críticos dizem foi sua maior vitória na Fórmula 1. "Esse frio pode nos ajudar. Nos testes fomos bem, um pouco longe da McLaren, mas a Ferrari evoluiu bastante nas últimas semanas." Comentou o episódio envolvendo a associação dos pilotos (GPDA) e a FIA e, claro, a omissão de Michael Schumacher, que não assinou a carta endereçada ao presidente da entidade, Max Mosley, solicitando uma reunião. "Eu assinei. Ele não. Cada um tem uma opinião. O Michael acha que o que aconteceu em Indianápolis não representou um risco para nós." Falou mais: "Argumenta que a questão dos pneus foi um problema técnico e não de segurança. Eu vejo também como um problema técnico mas que repercutiu diretamente na segurança dos pilotos", explicou Rubinho. Alguns pilotos não se esquivaram de comentar a postura dos responsáveis de seus times sobre tirar Mosley da presidência da FIA, como Mark Webber, da Williams, diretor da GPDA: "Acho que todos querem homens que defendam de forma elevada e profissional os interesses do esporte. Penso que só outra pessoa na liderança da FIA poderia seguir esses ideais." David Coulthard, outro da direção da GPDA, concordou: "Estou decepcionado com Max Mosley. Quer dizer, então, que não posso discordar do regulamento?" Foi além: "E por discordar temos de ver nossa segurança ameaçada?" Mosley cancelou um encontro programado para esta sexta-feira alegando que Coulthard criticou as regras atuais da Fórmula 1. Jornalista percorrerá pelado no paddock - "É verdade, vou pagar minha aposta", respondeu Bob McKenzie, de 54 anos, do Daily Express, à cobrança de Ron Dennis, da McLaren. O inglês responsável pela cobertura da Fórmula 1 escreveu, ano passado, que se a McLaren vencesse uma prova correria nu pelo paddock em Silverstone. Kimi Raikkonen ganhou o GP da Bélgica. Nesta quinta-feira Ron Dennis o cobrou. Ficou acertado que irão pintar o seu corpo para disfarçar um pouco. "Vou fazer meu show domingo às 11 horas", disse o jornalista.