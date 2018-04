F-1 apresenta Xangai ao mundo A China é o país que mais cresce no mundo, à impressionante taxa média de 8% ao ano na última década. E Xangai é a principal cidade desse processo. Ano passado, a nação recebeu o maior investimento estrangeiro dentre todas as nações, US$ 57 bilhões. Nas ruas que cercam as bandeiras vermelhas estendidas no palácio do governo da cidade de 13,4 milhões de habitantes fervilham as negociações mais típicas do capitalismo. "A Fórmula 1 será, para nós, uma excelente plataforma para apresentarmos Xangai ao mundo. A realização da Exposição Internacional de 2010 também faz parte desse projeto", diz Xiaohan Mao, diretor do Autódromo Internacional de Xangai, onde foram investidos mais de US$ 200 milhões na construção de um novo padrão de referência para os circuitos do mundo. A explicação de Mao sobre quem investiu no projeto reflete com precisão a consciência que as lideranças políticas chinesas têm do papel que a Fórmula 1 pode ter na captação de ainda mais interessados no país: "São três empresas estatais, Shanghai Jinshi Corporation, Shanghai State Assets Management e Shangai Jian Investement." Os chineses terão de aprender a conviver com a Fórmula 1, ainda não popular no país. A própria imprensa local questionou Michael Schumacher se poderia ser campeão do mundo neste domingo, numa total demonstração de não acompanhar o Mundial. Mas os que forem ao autódromo verão traços fortes da sua cultura na arquitetura do projeto assinado pelo alemão Herman Tilke, o mesmo da Malásia, Bahrein e Turquia, programado para estrear no campeonato em julho de 2005. "A disposição dos dois edifícios centrais do autódromo, em colunas, assim como a cobertura das arquibancadas, no formato de folhas típicas que temos aqui, são símbolos de nossa cultura", conta o dirigente. "A área do paddock (atrás dos boxes) foi inspirada no desenho do parque Yu Garden, presente no coração de Xangai", complementa. O autódromo encontra-se a cerca de 40 quilômetros do centro e ocupa apenas uma área de 2,5 quilômetros quadrados do total de 5,3 quilômetros quadrados que lhe foi cedido. "Nosso projeto é mais amplo que a edificação do autódromo, o definimos Shanghai International Auto City." Segundo contou Mao, nessa espaço de sobra serão incentivadas várias atividades ligadas ao automobilismo e até a contrução de uma universidade de engenharia mecânica. Os 40 quilômetros até a pista não são percorridos em menos de uma hora, não importando o momento do dia, apesar das boas vias públicas, largas, com quatro faixas de rodagem. Sexta-feira, o retorno exigiu uma hora e 35 minutos. E os motoristas não têm maiores preocupações em respeitar as leis de trânsito. Passam por onde der e não hesitam em nenhum instante em acionar a buzina. É bastante difícil conseguir autorização para alugar um carro na China. Até os pilotos vão de táxi para o circuito. Rubens Barrichello comentou a experiência de se deslocar em Xangai como passageiro: "Dizem que o Brasil tem bons pilotos porque nosso trânsito permite que eles treinam com frequência. Se isso é verdade, então aqui eles deveriam ser campeões do mundo na Fórmula 1." Da qualquer forma, as complicações do trânsito não reduziram a admiração e o respeito gerados nos profissionais da Fórmula 1 pela bela e imponente Xangai. Ah, diz-se que a sua população real é de 17,4 milhões de habitantes e não 13,4. Os quatro milhões a mais seriam de indivíduos não registrados pelos pais para não pagar elevados impostos em razão da lei de controle de natalidade. Oficialmente eles não existem. A China tem 1,3 bilhão de habitantes, mas, pelo mesmo motivo, são na realidade 1,7 bilhão.