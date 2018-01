F-1 assiste a ?febre? Fernando Alonso O Real Automóvil Club de Cataluña, organizador do GP da Espanha, etapa seguinte a deste fim de semana em Ímola, dia 8 de maio, está solicitando aos torcedores espanhóis que permaneçam em casa, não tentem mais adquirir ingressos para a prova, assistam à corrida pela TV. Motivo: a loucura pelo novo ídolo, Fernando Alonso, o líder do Mundial, esgotou a capacidade do Autódromo da Catalunha. E o asturiano de apenas 23 anos pode aumentar ainda mais a febre de seus fãs já neste sábado. Deve disputar a primeira colocação no primeiro treino classificatório do GP de San Marino, no circuito Enzo e Dino Ferrari. Agência Estado - Poucas vezes os espanhóis demonstraram tanta idolatria por um esportista como nas manifestações de carinho a você que estão ocorrendo em seu país. Está preparado para desembarcar em Barcelona como líder do campeonato e aceitar com naturalidade tudo o que se imagina ocorrerá? Fernando Alonso (FA) - Não é fácil. Muitas dessas pessoas irão ver um carro de Fórmula 1 pela primeira vez na vida, estão descobrindo esse esporte. Vão se surpreender como é distinto, bonito, grande nosso espetáculo. Nem sempre, porém, conhecem, ainda, nossos limites, o que podemos e não fazer, mas será gratificante para mim. Preservada minha privacidade, segurança, o que nem sempre é o caso, será muito legal. AE - Se você não vencer o GP de San Marino, no domingo, mudará alguma coisa? FA - Diante dos espanhóis não creio. Na imprensa internacional, porém, se quebrar o carro ou eu cometer um erro, não falarão de mim por duas semanas. Tudo o que você faz vale até o seu próximo resultado. Quanto a vencer aqui, vou precisar de contar novamente com um grande carro, o que acredito, e ter sorte. Meu companheiro de equipe quebrou o motor depois de apenas duas voltas no GP de Bahrein, poderia ter acontecido comigo. Faz três corridas que não enfrento nada, nenhuma dificuldade, se continuar assim... AE - Michael Schumacher afirmou que você vai começar a sentir o que é pressão agora, como líder que tenta aumentar a diferença para os demais no campeonato. FA - Acho normal ele falar de mim e não dele próprio. Deve ser porque está com apenas 2 pontos e eu com 36. Pressão eu sentia quando corria de kart. Naquela época, se eu não vencesse, minha carreira acabaria ali, voltaria para a escola. A sequência da minha vida profissional estava condicionada ao meu sucesso naquela fase em especial. Hoje existe pressão, claro, mas pouca se comparada ao que senti quando era bem mais jovem. AE - Você sempre teve companheiros de equipe muito capazes, Jarno Trulli, ano passado, e Giancarlo Fisichella, nesta temporada. Mesmo assim você tem se sobressaído. Como você lida com esse desafio? FA - É verdade, dois dos mais rápidos pilotos da Fórmula 1. Nunca tive vida fácil, desde que cheguei aqui, tampouco trabalho num time onde tudo gira a meu redor (a referência a Schumacher é clara). Gostaria de retornar à questão da pressão. Se, de fato, eu aumentar aqui em Ímola a diferença entre eu e Schumacher, que hoje é de 34 pontos, a tendência é a pressão diminuir e não aumentar. A partir daí poderei controlá-la. AE - Por que a Ferrari está numa situação tão difícil atualmente? FA - Em primeiro lugar em razão de terem sido otimistas demais, achando que iriam vencer as primeiras etapas com o carro do ano passado. Houve um certo desprezo pela capacidade dos adversários reagirem com bons projetos ao novo regulamento, como fez a Renault. Existe ainda, claro, a questão dos pneus, a Michelin (fornecedora da Renault) desenvolveu pneus espetaculares até agora (a Ferrari corre com Bridgestone). AE - Você se deu ao luxo de assistir ao treino da manhã dos boxes, enquanto Schumacher completou 14 voltas, e na sessão da tarde só entrou na pista faltando cerca de 10 minutos para o encerramento. A essa altura Schumacher estava perto de completar as suas 24 voltas desse treino. Parece que você esnobou a Ferrari. Mesmo com apenas 10 voltas você foi mais rápido que Schumacher, que deu 38. FA - (Risos). O que acontece é que tiramos as sextas-feiras mais para definir o tipo de pneu que usaremos no restante do fim de semana. Trabalhamos em Paul Ricard, na França, semana passada, com os pneus que a Michelin traria para cá, portanto a nossa escolha já estava praticamente feita. Como foi dito, depois de apenas 3 voltas registrei o oitavo tempo e em 8 voltas tinha a quinta melhor marca do dia. O bom dessa história é que às sextas-feiras nunca colocamos toda a carne para assar na grelha.