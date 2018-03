F-1: autódromo ótimo; traçado ruim A maioria dos pilotos conheceu o autódromo de Bahrein, em meio ao deserto de Sakhir, nesta quinta-feira. E ficou impressionada. Mas, ao mesmo tempo, depois de percorrer os 5.411 metros do traçado projetado pelo alemão Herman Tilke, com carros de passeio ou a pé, ficou decepcionada: a maioria das curvas é de baixa velocidade e não representa nenhum desafio maior. "É uma vergonha", chegou a dizer Jarno Trulli, da Renault. Nesta sexta-feira, a partir das 5 horas, eles irão conhecer, de verdade, o que é pista. O que os pilotos não entendiam, nesta quinta, era que Tilke teve todos os recursos possíveis, o espaço que desejasse para projetar o circuito e mesmo assim concebeu um traçado com quatro curvas de primeira marcha. "Existe apenas um ponto em que seremos mais exigidos (curvas 10 e 11), o restante é parar o carro no freio e contornar a curva bem devagar. Será duríssimo para os freios", previu Rubinho. Mas sobraram elogios para a qualidade do asfalto: "É impressionantemente plano e sua aderência, maior do que parece. Não creio que o desgaste de pneus será pequeno." Juan Pablo Montoya, da Williams, também não gostou do traçado: "Parece a pista A1 Ring (Áustria)." Michael Schumacher lembrou que a pista é menos desafiadora que a da Malásia, projetada igualmente por Tilke. "Mas o trabalho em geral realizado aqui, no espaço de tempo que dispunham, é incrível." O campeão do mundo, vencedor das duas primeiras etapas do campeonato, líder na classificação com 20 pontos, comentou gostar de conhecer novos lugares. "No Oriente Médio, estive apenas no Egito. A recepção humana que tivemos no Bahrein foi muito bonita." À pergunta se era verdade que contratou mais de dez guarda-costas, respondeu: "Não, você está enganada. São muito mais." Depois demonstrou que não existe nenhum plano especial de segurança para a prova. Quem se manifestou a respeito da segurança do GP de Bahrein foi o Ministério das Relações Exteriores da Inglaterra. Em nota que chegou ao autódromo, a governo inglês dizia: "Julgamos que há uma grande ameaça de ataque terrorista no fim de semana." O Ministério do Interior de Bahrein não gostou da iniciativa e distribuiu outra nota, através do seu porta-voz, Colonel bin Daineh: "Desejamos que todos que estão visitando o Bahrein se divirtam. Elaboramos extenso plano de segurança." Desmentiu também que Schumacher tem um esquema especial. "Temos consciência de que existem aqui vários personagens importantes e o senhor Michael Schumacher é um deles, mas todos têm o mesmo nível de segurança." O próprio príncipe Shaikh Salman bin Hamad Al Kalifa, idealizador do projeto de receber a Fórmula 1, percorria o paddock, nesta quinta-feira, sem nenhum guarda-costa, sempre muito disponível a todos. Ele se dizia emocionado com a Fórmula 1 "ser uma realidade no seu país." Bernie Ecclestone, que na Europa chega aos sábados nos circuitos, nesta quinta também já elogiava a iniciativa: "Senhores, estamos no meio do deserto." Depois lembrou que as pessoas têm de ter em mente que o Bahrein não produz nada. O parafuso que prende a escada, o vidro da sala de imprensa, a louça dos banheiros, comentou, tudo vem de fora, o que aumenta sobremaneira as dificuldades de uma obra. A revista italiana Autosprint publicou uma reportagem na última edição explicando as razões de os pilotos da Ferrari deixarem os boxes, nos primeiros treinos das etapas da Austrália e da Malásia, e depois de apenas quatro voltas serem bem mais velozes que todos os outros pilotos. Seriam os super-simuladores que a equipe desenvolveu, capazes de dar aos técnicos, de antemão, noção precisa de como acertar o carro. Rubinho evitou o tema nesta quinta: "Acho que aqui as escuderias que têm três pilotos na sexta-feira (BAR, Toyota, Jaguar, Jordan e Minardi) irão dispor de importante vantagem."