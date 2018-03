F-1: BAR surpreende e fecha dia na frente Ao contrário da primeira sessão - que teve o domínio da Ferrari - a segunda sessão de treinos livres para o GP de San Marino foi surpreendente. Os dois carros da BAR fecharam o dia na frente. O britânico Jenson Button fez o melhor tempo do dia, ao marcar 1min.20s.966, e o japonês Takuma Sato foi o segundo com o tempo de 1:21.159. O alemão Michael Schumacher (Ferrari), que havia dominado a primeira sessão, foi o terceiro colocado, com o tempo de 1:21.164. Rubens Barrichello, que foi segundo na primeira sessão, fechou o dia apenas na 11ª posição. Schumacher, no entanto, fez a diferença. Na primeira sessão ele marcou 1:20s084, numa performance que acabou sendo a melhor do dia. Neste sábado de manhã, a partir das 9 horas, haverá o treino de classificação - que vai definir o grid de largada. O GP será disputado no domingo, a partir das 9 horas, com transmissão da TV Globo. Veja os tempos da segunda sessão de treinos livres, em Ímola 1 - Jenson Button (ING) BAR-Honda 1:20.966 2 - Takuma Sato (JAP) BAR-Honda 1:21.159 3 - Michael Schumacher (ALE) Ferrari 1:21.164 4 - Kimi Raikkonen (FIN) McLaren-Mercedes 1:21.586 5 - Jarno Trulli (ITA) Renault 1:21.604 6 - Anthony Davidson (ING) BAR-Honda 1:21.643 7 - Juan Pablo Montoya (COL) Williams-BMW 1:21.661 8 - Fernando Alonso (ESP) Renault 1:21.788 9 - David Coulthard (ESC) McLaren-Mercedes 1:21.795 10 - Ralf Schumacher (ALE) Williams-BMW 1:22.057 11 - Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1:22.096 12 - Mark Webber (AUS) Jaguar-Cosworth 1:22.167 13 - Olivier Panis (FRA) Toyota 1:22.768 14 - Cristiano Da Matta (BRA) Toyota 1:22.780 15 - Felipe Massa (BRA) Sauber-Petronas 1:23.043 16 - Christian Klien (AUT) Jaguar-Cosworth 1:23.211 17 - Giancarlo Fisichella (ITA) Sauber-Petronas 1:23.335 18 - Bjorn Wirdheim (SUE) Jaguar-Cosworth 1:23.470 19 - Ricardo Zonta (BRA) Toyota 1:23.500 20 - Nick Heidfeld (ALE) Jordan 1:23.866 21 - Giorgio Pantano (ITA) Jordan 1:24.091 22- Gianmaria Bruni (ITA) Minardi 1:25.653 23 - Zsolt Baumgartner (HUN) Minardi 1:25.760 24 - Bas Leinders (BEL) Minardi 1:27.025 25 - Timo Glock (ALE/Jordan)