F-1: Bernoldi é mais rápido no treino O piloto brasileiro Henrique Bernoldi, da BAR, foi o mais rápido nos treinos deste sábado realizados no circuito de Jerez de La Frontera, na Espanha. Ele fez o tempo de 1min25s660 nas 116 voltas que completou. O treino foi realizado com pneus de chuva, para testar a durabilidade e eficiência destes. Para isso, a pista foi molhada através de caminhões-tanque. Além de Bernoldi, Franck Montagny (Renault), Ricardo Zonta (Toyota) e Juan Pablo Montoya (McLaren) treinaram na pista espanhola. Os tempos deles: Montoya, 1min26s585, em 85 voltas, seguido de Zonta, 1min28s154 em 114 voltas e Montagny, 1min28s315 em 91 vueltas.