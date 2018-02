F-1: brasileiros dominam treinos livres O brasileiro Felipe Massa, da Sauber, foi o melhor no segundo treino livre para o Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1. Ele fez o tempo de 1min35s608. No primeiro treino livre, o melhor foi outro brasileiro, Ricardo Zonta, piloto de provas da Toyota, com 1min34s092. Zonta foi o terceiro na segunda sessão (1min35s677) e Rubens Barrichello, o sétimo (1min35s949). Michael Schumacher decepcionou: foi o 16º (1min37s270). Os tempos da segunda sessão de treinos livres, realizada sob um calor de 38 graus, foram os seguintes: 1) Felipe Massa (BRA) Sauber C24 Petronas 1min35s608; .2) Juan Pablo Montoya (COL) McLaren MP4/20 Mercedes 1min35s620; 3) Ricardo Zonta (BRA) Toyota TF105 1min35s677; 4) Kimi Raikkonen (FIN) McLaren MP4/20 Mercedes 1min35s719; 5) Ralf Schumacher (GER) Toyota TF105 1min35s838; 6) Giancarlo Fisichella (ITA) Renault R25 1min35s841; 7) Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2004M 1min35s949; 8) Jenson Button (GBR) BAR-Honda 007 1min35s992; 9)Fernando Alonso (ESP) Renault R25 1min36s103; 10) David Coulthard (GBR) RBR RB1 Cosworth 1min36s575; 11) Jarno Trulli (ITA) Toyota TF105 1min36s841; 12) Christian Klien (AUT) RBR RB1 Cosworth 1min36s968; 13) Pedro de la Rosa (ESP) McLaren MP4/20 Mercedes 1min37s033; 14) Takuma Sato (JPN) BAR-Honda 007 1min37s044; 15) Nick Heidfeld (GER) Williams FW27 BMW 1min37s067; 16) Michael Schumacher (GER) Ferrari F2004M 1min37s270; 17) Robert Doornbos (NED) Jordan Toyota 1min37s676; 18) Jacques Villeneuve (CAN) Sauber C24 Petronas 1min38s121; 19) Narain Karthikeyan (IND) Jordan Toyota 1min38s655; 20) Vitantonio Liuzzi (ITA) RBR Cosworth 1min39s349; 21) Tiago Monteiro (POR) Jordan Toyota 1min39s755; 22) Patrick Friesacher (AUT) Minardi PS04 Cosworth 1min40s940; 23) Chistijan Albers (NED) Minardi PS04 Cosworth 1min41s156; 24) Mark Webber (AUS) Williams FW27 BMW sem tempo.