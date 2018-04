F-1: Bündchen quer dar a bandeirada O convite é oficial. Mas a presença da modelo Gisele Bündchen para a bandeirada do GP do Brasil de F-1, dia 24 de outubro, em Interlagos, ainda é dúvida. "Recebi o convite da organização do evento na semana passada e já falei com a Gisele. Ela adorou, ficou muito feliz e está louca para vir, porque adora esporte", contou sua empresária Mônica Monteiro. O único empecilho é a apertada agenda da ?übermodel?, que tem um trabalho fotográfico em Nova York um dia antes da corrida. "Os trabalhos começam às 9h e passam das 17h. Dificilmente ela conseguirá pegar o último vôo direto para São Paulo", explicou Mônica, que está batalhando com o cliente uma redução na carga horária. Nos três dias seguintes ao GP, Gisele já tem trabalho no Brasil. Seu namorado, o ator Leonardo di Caprio, não vem porque está filmando. Há dois anos, Pelé foi encarregado de dar a bandeirada e fez uma grande bobagem. Ele já estava com a a postos para encerrar o GP, quando distraiu-se com alguém que o chamou. Resultado: Michael Schumacher venceu a prova sem ver a bandeira quadriculada. Mônica lembrou o fato a Gisele, que prometeu não vacilar. "Deixa comigo, não vou piscar." Pediu também que um ?entendido? fique ao lado dela para não cometer nenhuma gafe. "Ela brincou que espera que ninguém a chame para não se distrair", diz Mônica. Quando está de folga, Gisele é figurinha carimbada ao lado de ?Leo? nos jogos do Los Angeles Lakers, torneios de tênis e beisebol. Foi também à Olimpíada de Atenas, onde viu jogos de vôlei do Brasil. Ela jogava vôlei no colégio em Horizontina (RS). Era atacante.