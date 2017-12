F-1: Button volta a fazer melhor tempo O piloto inglês Jenson Button (BAR-Honda) voltou a fazer o melhor tempo do dia, nos treinos que oito equipes da F-1 realizaram nesta quarta-feira no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. O britânico - que deu 108 voltas simulando um GP - fez o tempo de 1min16s997 em sua melhor passagem, ficando à frente de seu companheiro de equipe o japonês Takuma Sato, que marcou 1min17s273 e ficou na segunda posição. Felipe Massa (Sauber) também trabalhou nesta quarta em Jerez. O brasileiro fez apenas o 12º tempo do dia, com a marca de 1min18s937. Veja os tempos desta quarta-feira em Jerez 1 - Jenson Button (ING/Bar-Honda) 1.16.997 (108 voltas) 2 - Takuma Sato (JAP/Bar-Honda) 1.17.273 (59v) 3 - Franck Montagny (RA/Renault) 1.17.297 (109v) 4 - Ralf Schumacher (ALE/Williams-BMW) 1.17.357 (83v) 5 - Jarno Trulli (ITA/Renault) 1.17.408 (102) 6 - Marc Gene (ESP/Williams-BMW) 1.17.411 (71v) 7 - Kimi Raikkonen (FIN/McLaren-Mercedes) 1.17.826 (95v) 8 - Mark Webber (AUS/Jaguar) 1.17.890 (57v) 9 - David Coulthard (ESC/Mclaren-Mercedes) 1.17.972 (96v) 10 - Luca Badoer (ITA/Ferrari) 1.18.070 (109v) 11 - Christian Klien (AUT/Jaguar) 1.18.168 (99v) 12 - Felipe Massa (BRA/Sauber) 1.18.937 (63v) 13 - Giancarlo Fisichella (ITA/Sauber) 1.19.283 (44v) 14 - Nick Heidfeld (GER/Jordan) 1.20.109 (51v) 15 - Giorgio Pantano (ITA/Jordan) 1.21.584 (24v)