F-1: CET define esquema de trânsito O acesso à região próxima do Autódromo de Interlagos, palco do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, está liberado para carros amanhã. A partir de sábado, será restrito aos moradores da região, nos horários de operação especial da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A Avenida Interlagos terá mão única para o autódromo desde as 5 horas, entre a Avenida João Paulo Silva e Praça Moscou. Nas Avenidas Jangadeiro, Jacinto Júlio, Manoel de Teffé e João Paulo Silva, a CET vai implementar sentido ùnico em direção ao centro. Após os treinos, a Interlagos e a Jangadeiro voltam à normalidade. A Avenida Robert Kennedy, entre a Rua Olívia Guedes Penteado e o Largo do Socorro, terá faixa adicional no sentido centro. No domingo, a mão única na Interlagos começa à 1 hora, entre a Avenida das Nações Unidas e a Praça Batista Botelho. A Avenida Senador Teotônio Vilela, da Avenida Jangadeiro à Interlagos, será interditada. Depois da corrida, a Interlagos terá sentido único em direção ao centro, assim como a Avenida das Nações Unidas. Nos dois dias, os motoristas terão de estacionar em um dos bolsões reservados para o evento. No Shopping SP Market (Avenida das Nações Unidas, 22.540), é possível tomar um ônibus circular das 6 horas às 14h30, sábado, e das 5 horas às 13h30, no domingo. O estacionamento custa R$ 2,00 sábado, mas será gratuito no dia da corrida. Deficientes físicos terão três bolsões exclusivos à disposição. Ônibus circulares da São Paulo Transportes (SPTrans) sairão das Estações República e Jabaquara do Metrô (das 6 horas até 13h30) e do Aeroporto de Congonhas (das 7 horas até 13h30). No domingo, os períodos mudam: das 5 às 13 horas na República, das 5 horas às 13h15 (Jabaquara), e das 6 horas ao meio-dia (Congonhas). Nos quatro pontos de partida de ônibus convencionais também haverá vans do Serviço Atende, disponibilizados pela SPTrans para deficientes em cadeiras de rodas. Cada veículo tem cor específica, de acordo com o ponto de partida. Os que saem do SP Market são verdes, República e Congonhas, vermelho e Jabaquara, azul. Haverá três pontos de parada: o primeiro para os setores VIP, L, A e B; setores 7, M, D e Paddock descem no segundo; e o terceiro é para os locais E, K, F, G e R. Os ônibus saem do autódromo das 7 às 10 e das 13 às 17 horas, sábado, e das 6 às 11 e das 15 às 17 horas, no domingo. O bilhete custa R$ 14,00.