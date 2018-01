F-1: Chefe da Minardi propõe boicote A confusão na F-1 continua. Neste domingo, o chefe da Minardi Paul Stoddart disse que as equipes podem boicotar corridas caso a FIA decida punir com rigor os sete times que se recusaram a correr no GP dos EUA, em Indianápolis, no domingo passado. Stoddart vem sendo o porta-voz das equipes nas últimas semanas. Na quarta-feira, em Paris, a FIA se reúne com as sete equipes para discutir o caso.