F-1: Começa nesta terça o último teste coletivo Começa nesta terça-feira, no Circuito da Catalunha, em Barcelona, a última série de testes coletivos da Fórmula 1 antes do embarque dos carros para a etapa de abertura do Mundial, programada para dia 12 de março em Bahrein. Nada menos de 8 das 11 equipes que disputarão a temporada vão estar em Barcelona, com suas formações de pilotos titulares e reservas. Inclusive a Super Aguri, mais novo time da competição, faz seu primeiro teste, com Takuma Sato. Poucas vezes na história da F-1 se treinou tanto como este ano. A mudança de motor de 3,0 para 2,4 litros e de 10 para 8 cilindros, sendo ainda que eles devem resistir a dois GPs, obrigou todas as escuderias a realizar quilometragem de testes bem maior que na disputa das 19 etapas do calendário. A Honda, por exemplo, de Rubens Barrichello e Jenson Button, completará até sexta-feira cerca de 20 mil quilômetros nesses ensaios. Além da Honda e da Super Aguri, irão estar na pista catalã McLaren, Williams, Red Bull e Midland. Na quarta-feira a Renault e a Toyota se juntam ao grupo. A Ferrari continua sua preparação em separado, no circuito de Sakhir, em Bahrein, com Michael Schumacher e Felipe Massa. O modelo F248 tem apresentado problemas seguidamente. O treino coletivo servirá, ainda, para se saber o real estágio de desenvolvimento de cada equipe.