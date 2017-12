F-1: "começa" o Mundial de 2005 Juan Pablo Montoya começou bem sua trajetória na McLaren. Os tempos registrados nessa fase dos testes de pré-temporada não são relevantes, mas a boa marca obtida pelo colombiano com o modelo MP4/19B, nesta quarta-feira no Circuito da Catalunha, em Barcelona, não deixa de ser um sinal positivo. Montoya fez na melhor das 59 voltas completadas 1min14s202, primeiro dentre os quinze pilotos que treinaram. Curiosamente, Ralf Schumacher, seu ex-companheiro na Williams, agora na Toyota, obteve 1min14s618 (67 voltas), segundo mais rápido do dia. "Sair dos boxes com o carro da McLaren, pela primeira vez, foi especial para mim", disse Montoya, que até sexta-feira dará sequência ao trabalho de adaptar-se ao time inglês. Na estréia de Felipe Massa com a Sauber, agora equipada com pneus Michelin, o resultado foi encorajador. Massa percorreu 72 vezes a pista catalã e conseguiu 1min14s943, terceiro tempo. "Tivemos um ótimo começo, mas precisamos de mais testes para conhecer o verdadeiro potencial da Michelin", afirmou o piloto. O austríaco Christian Klien foi o escalado para a estréia da equipe Red Bull na Fórmula 1. Deu 100 voltas no traçado de 4.730 metros, com 1min15s148, quarto. O australiano Mark Webber conheceu o modelo FW26 da Williams. Foram 51 voltas e a quinta marca do dia, 1min15s369. Estava com o carro na configuração deste ano ainda. Há pilotos que já treinam com modelos laboratórios, ou seja, usados na temporada que acabou em Interlagos, mas com as restrições aerodinâmicas de 2005 e pneus superduros, como serão ano que vem. A Williams de Antonio Pizzonia tinha já incorporada parte dessas mudanças. Completou apenas 16 voltas, com 1min16s242, o 11º tempo. No vestibular promovido pela Williams, Pizzonia terá a concorrência somente do alemão Nick Heidfeld. A BAR oficializou, nesta quarta, que não irá liberar Anthony Davidson para concorrer à vaga de companheiro de Webber. Outra estréia foi a de Giancarlo Fisichella, na Renault. "Tudo era novo para mim, chassi, motor, pneus, e tive uma boa impressão inicial", declarou o italiano, que fez 1min16s108 (29 voltas). O único time com pneus Bridgestone em Barcelona é a Ferrari, que treinou com Marc Gene, 1min15s613 (70), sexto, e Luca Badoer, 1min15s649 (102), sétimo. A primeira série de testes de pré-temporada prossegue até amanhã. A partir de quarta-feira a Fórmula 1 se transfere para Jerez de la Frontera, também na Espanha.