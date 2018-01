F-1: começam as trocas de pneus Na 25ª volta do GP da Espanha de Fórmula 1, que está sendo realizado em Barcelona, o piloto Mika Hakkninen (McLaren) assumiu provisoriamente a primeira posição. O finlandês foi beneficiado pelas paradas nos boxes dos dois carros da Ferrari. Michael Schumacher parou na 23ª volta para trocas de pneus e abastascimento e, logo em seguida, na 24ª, foi a vez de Rubens Barrichello. Os dois voltaram atrás de Hakkinen. O show particular da corrida até agora tem sido o colombiano Juan Pablo Montoya (Williams). Ele largou em 12º e, 20 voltas depois já estava em sexto. Na 21ª volta, o companheiro de equipe de Montoya, Ralf Schumacher, que vinha atrás de Rubinho, rodou e está fora da corrida. O brasileiro Enrique Bernoldi (Arrows) teve de abandonar na nona volta, em razão de problemas em seqüência. Primeiro, teve o carro tocado por uma peça que se soltou do carro de David Coulthard (McLaren). Teve de parar para realizar os reparos e quando voltou, sofreu uma pane. ?Eu só sei que o carro apagou. Ainda não sei o que aocnteceu?, disse, assim que deixou a pista. Luciano Burti (Prost) é o 14º e Tarso Marques (Minardi), o 17º.