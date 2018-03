F-1 completa nove anos sem mortes Dois dados estatísticos sobre a Fórmula 1. Da morte de Elio de Angelis, em maio de 1986, à de Roland Ratzemberger, em abril de 1994, passaram-se oito anos. Esse era o recorde sem mortes de pilotos na Fórmula 1. Mas nesta quinta-feira fez nove anos da perda de Ayrton Senna, o último a perder a vida na competição. Agora é o novo recorde. Números mais alegres: desde 1992 o piloto que larga na pole position do GP da Espanha conquista o Mundial. Tudo começou com Nigel Mansell, da Williams, em 1992, e se estende até as três últimas edições da prova, cujo pole foi Michael Schumacher e, por coincidência, o campeão do mundo nos três últimos anos também.