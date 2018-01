F-1: construtores e Kirch em crise O grupo alemão Kirch, de comunicações, agora tem 58,3% das ações da Slec, a empresa de Bernie Ecclestone que tem os direitos de transmissão das corridas de Fórmula 1. A Kirch, que tinha 38%, passou a ter o controle absoluto sobre os direitos da categoria. Mas os alemães poderão vender parte do capital para os construtores, evitando assim uma nova crise com os dirigentes. O GP do Japão, última etapa do Mundial de 2001, foi confirmado ontem pela Federação Internacional de Automobilismo. Leia mais no Jornal da Tarde