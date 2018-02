F-1: Corrida na Austrália poderá ser noturna em 2008 O promotor do Grande Prêmio da Austrália, Ron Walker, confirmou nesta quarta-feira que conversará com o inglês Bernie Ecclestone, chefe comercial da Fórmula 1, para que a corrida de 2008 seja realizada no período noturno. Ecclestone havia revelado no começo deste ano que desejava que algumas provas do calendário fossem realizadas à noite, principalmente as etapas disputadas na Ásia e na Oceania (Japão, China e Austrália). Assim, a Fórmula 1 conseguiria "faturar" um pouco mais com a televisão, já que os horários estariam "adaptados" para a Europa. Alguns pilotos, como o brasileiro Rubens Barrichello, demonstram apoio à mudança. Porém, Ron Walker contou que precisará "amadurecer" a idéia. Assim, uma resposta definitiva só seria dada após alguns estudos. No próximo domingo será realizado o Grande Prêmio da Austrália, a primeira prova da temporada, no Circuito de Melbourne.