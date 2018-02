F-1: De carro novo, BMW Sauber espera subir no pódio A BMW Sauber apresentou nesta terça-feira, em Valência, o seu novo carro para a temporada 2007 da Fórmula 1, batizado de F107. Com este modelo, a equipe espera subir ao pódio com seus dois pilotos titulares, o alemão Nick Heidfeld e o polonês Robert Kubica. Chefe da escuderia, Mario Theissen revelou durante a apresentação que este é o primeiro carro fabricado integralmente pela equipe, que faz sua segunda temporada na Fórmula 1. "Agora é o momento de dar um passo adiante. Vamos brigar pelas primeiras posições." A BMW Sauber nasceu na temporada passada, depois que a marca alemã, até então subministradora de motores para a equipe Williams, adquiriu a escuderia suíça de Peter Sauber em meados de 2005, formando uma equipe própria para a categoria. Em 2006, a BMW Sauber encerrou o campeonato em quinto lugar, com 35 pontos. Além disso, a equipe conseguiu dois pódios, na Hungria (Heidfeld) e na Itália (Kubica). O novo F107 começará a rodar ainda nesta terça, na primeira sessão de treinos do ano, que será realizado no Circuito da Comunidade Valenciana.