F-1: De la Rosa fecha dia na frente O espanhol Pedro de la Rosa, da McLaren, fechou o dia na frente nos treinos livres para o GP de Canadá, realizados nesta sexta-feira no circuito Giles Villeneuve, em Montreal. A exemplo do que fez na primeira sessão, o espanhol Pedro de la Rosa também foi o mais rápido na segunda, com o tempo de 1min.14s.662. O brasileiro Ricardo Zonta - piloto de testes da Toyota - voltou a andar bem e fechou em segundo, com o tempo de 1:14.858. O líder do campeonato, o espanhol Fernando Alonso (Renault), foi o terceiro com 1:15.376. A Ferrari mais uma vez foi mal. Rubens Barrichello fez o 10º tempo nesta segunda sessão e Michael Schumacher foi apenas o 16º. Felipe Massa (Sauber) terminou em 14º. Veja os tempos da segunda sessão: 1 - Pedro de la Rosa (ESP/McLaren-Mercedes) 1:14.662 2 - Ricardo Zonta (BRA/Toyota) 1:14.858 3 - Fernando Alonso (ESP/Renault) 1:15.376 4 - Juan Pablo Montoya (COL/McLaren-Mercedes) 1:15.625 5 - Kimi Raikkonen (FIN/McLaren-Mercedes) 1:15.679 6 - Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) 1:15.846 7 - Jenson Button (ING/BAR-Honda) 1:16.190 8 - Takuma Sato (JAP/BAR-Honda) 1:16.313 9 - Ralf Schumacher (ALE/Toyota) 1:16.364 10 - Rubens Barrichello (BRA/Ferrari) 1:16.459 11 - Jarno Trulli (ITA/Toyota) 1:16.638 12 - Mark Webber (AUS/Williams-BMW) 1:16.661 13 - Jacques Villeneuve (CAN/Sauber-Petronas) 1:16.718 14 - Felipe Massa (BRA/Sauber-Petronas) 1:16.727 15 - Nick Heidfeld (ALE/Williams-BMW) 1:16.826 16 - Michael Schumacher (ALE/Ferrari) 1:17.200 17 - David Coulthard (ESC/Red Bull) 1:17.299 18 - Christian Klien (AUT/Red Bull) 1:17.922 19 - Patrick Friesacher (AUT/Minardi) 1:18.115 20 - Narain Karthikeyan (IND/Jordan) 1:18.234 21 - Christijan Albers (HOL/Minardi) 1:18.463 22 - Tiago Monteiro (POR/Jordan) 1:19.186 23 - Scott Speed (EUA/Red Bull) 1:19.270