F-1: De la Rosa fecha o dia na frente A exemplo do que havia feito na primeira sessão, o espanhol Pedro de la Rosa, piloto de testes da McLaren, voltou a andar forte nesta sexta-feira e fechou o dia como o mais rápido nos treinos livres para o GP da Inglaterra, que será disputado domingo no circuito de Silverstone. De la Rosa marcou o tempo de 1min.18s.530. Também repetindo a primeira sessão, o brasileiro Ricardo Zonta - piloto de testes da Toyota - chegou em segundo. Ele fez o tempo de 1min.18s.964. Rubens Barrichello (Ferrari) fechou a segunda série apenas na 15ª posição e Felipe Massa (Sauber) foi o 16º. Os treinos oficiais - que vão definir o grid de largada - estão marcados para este sábado de manhã. O GP da Inglaterra será disputado no domingo. Veja os tempos da segunda sessão: Pedro de la Rosa (ESP/McLaren-Mercedes) 1:18.530 Ricardo Zonta (BRA/Toyota) 1:18.964 Juan Pablo Montoya (COL/McLaren-Mercedes) 1:20.252 Kimi Raikkonen (FIN/McLaren-Mercedes) 1:20.384 Ralf Schumacher (ALE/Toyota) 1:20.602 Jarno Trulli (ITA/Toyota) 1:20.816 Fernando Alonso (ESP/Renault) 1:20.990 Vitantonio Liuzzi (ITA/Red Bull) 1:21.004 David Coulthard (ESC/Red Bull) 1:21.034 Michael Schumacher (ALE/Ferrari) 1:21.044 Jenson Button (ING/BAR-Honda) 1:21.186 Mark Webber (AUS/Williams-BMW) 1:21.235 Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) 1:21.279 Christian Klien (AUT/Red Bull) 1:21.323 Rubens Barrichello (BRA/Ferrari) 1:21.519 Felipe Massa (BRA/Sauber-Petronas) 1:21.577 Jacques Villeneuve (CAN/Sauber-Petronas) 1:22.180 Nick Heidfeld (ALE/Williams-BMW) 1:22.500 Takuma Sato (JAP/BAR-Honda) 1:22.795 Robert Doornbos (HOL/Jordan) 1:22.812 Christijan Albers (HOL/Minardi) 1:23.390 Tiago Monteiro (POR/Jordan) 1:23.629 Narain Karthikeyan (IND/Jordan) 1:23.891 Patrick Friesacher (AUT/Minardi) 1:24.594