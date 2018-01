F-1 define data para testes em 2002 A data do próximo teste particular das equipes de Fórmula 1 já está definida: 1.º de janeiro de 2002. O regulamento proíbe qualquer atividade nas pistas desde a corrida do Japão, dia 14 de outubro, até 31 de dezembro. Nesta quinta-feira, o austríaco Alexander Wurz, piloto de testes da McLaren, foi o mais veloz nos treinos de Barcelona, com 1min18s794, seguido por Mark Webber, piloto de testes da Benetton, 1min19s388, Pedro de la Rosa, Jaguar, 1min20s407, Antonio Pizzonia, Williams, 1mion20s891, e Marc Gené, Williams, 1min21s201. "Nesta quinta-feira completei séries mais longas, de 15 voltas. Foi um aprendizado valioso", disse Pizzonia. O piloto do Amazonas deverá disputar a Fórmula 3000 Internacional em 2002 pela equipe Petrobras Junior e, provavelmente, será o segundo piloto de testes da Williams.