F-1 deve ser bem menos previsível Depois dos três pacotões anunciados pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), dias 28 de outubro, 15 e 21 de janeiro, disputas sérias entre a entidade e as montadoras, proprietárias de cinco das dez equipes da Fórmula 1, finalmente as regras do jogo ficaram claras. Todos conhecem, agora, o conjunto de medidas, resultado do aprovado ainda no ano passado e na terça-feira, que regulamentará o Mundial que começa dia 9 de março na Austrália. A análise de algumas dessas alterações permite compreender como a competição se desenvolverá. Não há dúvida: a Fórmula 1 será bem menos previsível. Os erros dos pilotos ou quebras do carro custarão muito caro. Cada piloto terá direito a apenas uma única volta lançada. O mais veloz na sexta-feira, onde também os pilotos registrarão sozinhos seus tempos, será o último a sair para a tomada de tempo no sábado. Por melhor que possa vir a ser o novo carro da Ferrari e por mais capaz que seja Michael Schumacher, são tantos os fatores que agora interferem mais diretamente no resultado da classificação - o clima, por exemplo -, que fica difícil imaginar o alemão estabelecendo pole positions seguidas. Com o alemão podendo largar algumas filas atrás no grid, suas tentativas de ultrapassar adversários para lutar pela vitória deverão ser uma atração à parte da competição. Sistema de pontuação - Agora os oito primeiros marcam pontos e não apenas os seis primeiros. A luta pelo sétimo e oitavo lugares, antes quase desprezada, passou a ter valor. E haverá possivelmente seis times, ou doze pilotos, envolvidos nessa disputa: Renault, Sauber, BAR, Jaguar, Toyota e Jordan. A disputa pelos seis primeiros tende a ser mais comum entre Ferrari, Williams e McLaren. Outra alteração importante é que a diferença do que soma o primeiro para o segundo ficou menor, dois pontos apenas. Antes era quatro. Mesmo que Schumacher volte a vencer seguidamente, menos provável agora, ele não abrirá uma diferença de pontos que o permita ser campeão na metade do ano, a exemplo da temporada passada. Carro-reserva - Como só poderá ser usado na corrida, e mesmo assim obrigará o piloto a largar em último, os erros de pilotagem ou panes no carro titular cobrarão um preço muito do piloto e sua equipe. É de se esperar maior prudência na pista, ao menos nos treinos livres e na sessão de classificação. As próprias equipes irão regular seus equipamentos para trabalhar um pouco abaixo do limite, a fim de preservá-los e não ver seus pilotos serem bastante penalizados com a quebra. Vale recordar que o carro usado na classificação deverá ser o que vai alinhar para o grid. Os mecânicos poderão mexer muito pouco nele (a ser definido ainda). Se o time optar por usar o carro-reserva, por danos causados por um acidente, por exemplo, seu piloto vai para o fim do grid. No plano técnico, a mudança de maior relevância que permite supor que Williams e McLaren podem diminuir a diferença para a Ferrari é a permissão para a Michelin produzir pneus específicos para seus dois principais times. Uma das razões principais de a Ferrari ter dominado o último campeonato foi a sua relação com a Bridgestone. Os japoneses mantinham um grupo de técnicos em Fiorano e em Mugello, circuitos da Ferrari, trabalhando nos testes quase diários dos italianos. Essa especificidade do pneu para o carro da Ferrari, e vice-versa, explica muito da velocidade do F-2002. Ela não existia nas associações Williams e McLaren com a Michelin. O regulamento exigia um único tipo de pneu para os que corriam com a marca.