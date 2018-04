F-1: enfim, treinos com pista seca O tempo melhorou, nesta quarta-feira à tarde em Barcelona, e os 17 pilotos que treinaram no Circuito da Catalunha finalmente puderam experimentar seus carros com pista seca. A exemplo de terça-feira, David Coulthard, com a McLaren de 2001 equipada com pneus Michelin - na temporada passada correu com Bridgestone -, foi o mais veloz, tempo de 1min21s157 (62 voltas). Dois brasileiros trabalharam: Felipe Massa, da Sauber, obteve a oitava melhor marca, 1min22s466 (35), e Luciano Burti, piloto de testes da Ferrari, o nono, 1min22s703 (50). O programa da McLaren com Coulthard é conhecer o comportamento dos pneus Michelin e adaptar o novo modelo, previsto para ser lançado este mês, às características dos pneus franceses. Já o planejado para o finlandês Kimi Raikkonen, companheiro do escocês, é entrosar-se com seu novo time. Kimi ficou em 13.º, com 1min22s968 (22). A Ferrari ataca em duas frentes: Luca Badoer, seu outro piloto de testes, desenvolve componentes do carro que deve ser apresentado dia 27, em especial no campo da eletrônica. Badoer foi o segundo, nesta quarta-feira, 1min21s764 (73). A função de Burti está mais voltada à experimentação dos novos pneus produzidos pela Bridgestone. A Ferrari é a única equipe de ponta a competir com os pneus japoneses. Não há quem não acredite que a Renault, ex-Benetton, deva ser a escuderia que mais crescerá no campeonato previsto para iniciar dia 3 de março na Austrália. Sua dupla de pilotos conseguiu bons resultados nesta quarta-feira. Jenson Button registrou o terceiro tempo, 1min21s780 (57), e Jarno Trulli o quinto, 1min22s222 (42). O modelo novo da organização francesa, agora dirigida pelo genial engenheiro Jean-Jacques His, ex-responsável pelo programa de motores de F-1 da empresa, será lançado dia 27. Os outros tempos desta quarta-feira em Barcelona: 4.º Fisichella (Jordan), 1min22s011 (66); 6.º Ralf (Williams), 1min22s313 (46); 7.º Nick Heidfeld (Sauber), 1min22s349 (54); 10.º Sato (Jordan), 1min22s815 (65); 11.º Villeneuve (BAR 2002), 1min22s817 (45); 12.º Gene (Williams), 1min22s949 (56); 14.º Montoya (Williams), 1min23s376 (43); 15.º Rosa (Jaguar), 1min23s586 (36); 16.º Irvine (Jaguar 2002), 1min24s920 (41); 17.º McNish (Toyota), 1min25s296 (78).