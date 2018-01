F-1: engenheiro brasileiro faz festa Havia um brasileiro na comemoração da Williams pela primeira colocação do GP de San Marino: o engenheiro Rogério Gonçalves, responsável pelo programa de combustível da Petrobras, fornecedora da equipe. "É uma novidade para mim, confesso que como todo o grupo também estou emocionado." Várias equipes desejam a gasolina brasileira, que pelas características do petróleo do País e as constantes formulações elaboradas pela empresa tem sido apontada como uma das responsáveis pela impressionante potência do motor BMW, hoje o melhor da F-1, apenas um ano depois da marca alemã retornar à competição.