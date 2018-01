F-1: Equipes contra Ferrari, FIA e FOM Conforme o esperado, apenas a Ferrari compareceu à reunião com o presidente da FIA, Max Mosley, nesta sexta-feira em Londres, na Inglaterra, para discutir o regulamento dos próximos campeonatos. Os demais nove times da Fórmula 1 estão em pé de guerra com a FIA e a Ferrari. Eles acusam a entidade de favorecer a Ferrari. Com relação aos italianos, não foi assimilada, ainda, sua decisão de fazer um acordo em separado com o promotor do Mundial, Bernie Ecclestone, garantindo-lhes maior participação nas verbas arrecadadas com a venda dos direitos de TV. De um lado da mesa sentou Mosley e do outro, Jean Todt, diretor geral da Ferrari, e Ross Brawn, diretor-técnico. Todas as demais cadeiras ficaram vazias. Foi um protesto da BAR-Honda, Renault, Williams-BMW, McLaren-Mercedes, Sauber, Red Bull, Toyota, Jordan e Minardi contra a FIA, a Ferrari e Bernie Ecclestone, presidente da Formula One Management (FOM). A próxima reunião, ao menos agendada, será dia 15 de abril, em Paris. A respeito da ameaça de um campeonato próprio, promovido pela GPWC, Mosley afirmou, nesta sexta: "É impossível levar isso a sério."