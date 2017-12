F-1: equipes iniciam preparação para 2004 A temporada de 2004 da Fórmula 1 começa amanhã. Nada menos de oito das dez equipes que irão disputar o campeonato que começará dia 7 de março em Melbourne, na Austrália, estarão em atividade nas pistas esta semana. Já amanhã trabalham no Circuito da Catalunha, em Barcelona, Ferrari, Sauber e BAR, times que competem com pneus Bridgestone. No circuito Ricardo Torno, em Valência, testam Renault, McLaren, Jaguar, Williams e Toyota, escuderias que usam Michelin. A Toyota treina também no seu autódromo-base, Paul Ricard, no sul da França, para onde o GP da França pode ser transferido já no ano que vem, depois de os organizadores da corrida de Magny-Cours terem solicitado a exclusão da prova do calendário por um ano. A idéia agrada muito Bernie Ecclestone, proprietário do circuito francês. A grande estrela dos treinamentos da semana será a estréia do novo modelo da McLaren, MP4/19, o que carro que deve dar a Kimi Raikkonen boa chance de ser campeão do mundo na próxima temporada. A Williams lançará seu novo carro, FW26, dia 5 de janeiro, em Valência; a Sauber o C23 dia 12, em Salzburgo, Áustria; a Jaguar o R5 dia 18, em Barcelona; e a Renault o R24 dia 29, em Palermo, Itália. GP Brasil - A secretaria dos Negócios Jurídicos da prefeitura espera que até sexta-feira o Tribunal de Justiça se manifeste a respeito do agravo de instrumento apresentado sexta-feira, dia 21, com o objetivo de cassar a liminar que suspendeu, dia 4, o GP Brasil de Fórmula 1, programado para ser o último do Mundial, dia 24 de outubro.