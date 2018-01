F-1: Espanhóis no Brasil preparam festa A festa dos espanhóis para Fernando Alonso já está sendo armada em São Paulo. No domingo, às 14 horas, horário da largada, a comunidade asturiana ? da mesma região onde o piloto da Renault nasceu ? fará um almoço típico para 400 pessoas, que assistirão à corrida em telão da colônia que, coincidentemente, encerra a 47.ª edição da Festa das Astúrias. De seus 62 anos, José Maria Aldariz Gutiérrez, corretor de seguros e presidente da Colônia Asturiana, viveu 46 em São Paulo. Ele diz: ?Estamos todos esperando que ele vença aqui, ainda mais que coincide com uma festa tão importante para a comunidade, reconhecida oficialmente há quatro anos, mas com mais de 40 de existência.? No cardápio da comemoração, o prato principal é a fabada asturiana. ?É quase uma feijoada, mas com grãos grandes de feijão branco, chouriço, lingüiça e outras partes do porco, como o toucinho. Cozinha-se tudo junto e depois se separa o feijão das carnes. Mas não se come com arroz?, diz Gutiérrez. Para a festa, a colônia asturiana providenciou 60 quilos do feijão branco especial e 80 de lingüiça. ?Trouxemos o feijão do Chile, já que seria difícil trazer lá da Espanha. Mas vai ficar bom do mesmo jeito. Para sobremesa, maçãs e arroz com leite?, assinala. A Colônia Asturiana tem 600 membros cadastrados em São Paulo. ?São espanhóis mesmo. Os descendentes, não conseguimos contabilizar. Fica difícil saber o número exato da comunidade. Mas sabemos que o domingo será especial porque 51 espanhóis asturianos virão ao almoço torcer pelo Alonso.? José Maria acompanha a F-1 há muito tempo, mas nunca torceu tanto quanto neste ano. ?No começo falavam que ele era só um piloto com sorte. É verdade que continua com muita sorte, mas também mostrou que é um bom piloto.? Em um dos restaurantes espanhóis mais tradicionais do Brasil, o Don Curro, em Pinheiros, nenhuma festa está sendo organizada especialmente para a corrida, mas segundo Édílson Melo, gerante de atendimento, a procura sempre aumenta na semana da F-1. ?As equipes aparecem por aqui, mas nunca fazemos oba-oba. Este ano, especialmente pela possibilidade de Alonso conquistar o título, acredito que o número de reservas deva aumentar durante a próxima semana?, analisa. De acordo com o gerente, na semana na Fórmula 1 o movimento no restaurante, com capacidade para 180 pessoas, aumenta entre 25 e 30%. ?Vem muita gente de outros Estados para assistir ao GP do Brasil. Este ano esse número pode ser ainda maior por causa do Fernando Alonso?, conclui.