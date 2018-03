F-1: FIA vai mudar horário dos treinos Federação Internacional de Automobilismo (FIA) distribuiu um comunicado em Sepang, informando que as duas sessões de classificação para o GP da Malásia, adotadas em Melbourne, serão mantidas na Malásia. A partir do GP de Bahrein, dia 4, esses treinos começam uma hora antes, às 13 horas e não mais às 14 horas, se todas as equipes concordarem. A pré-classificação seria das 13 às 14 horas e a classificação, das 14 às 15 horas. Com isso, as TVs que transmitem a Fórmula 1 se preocupariam apenas com a segunda hora e não mais com as duas sessões, como aconteceu na Austrália, que tiveram quase duas horas de duração.